В Омске задержали серийного насильника, влезавшего к жертвам через форточку

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В Омске задержали серийного насильника, влезавшего в квартиры жертв ночью через форточку, передает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

"На территории Кировского округа областного центра задержали 63-летнего мужчину, который подозревается в серии изнасилований, совершенных в период с 2010 по 2012 год. По данным оперативников, задержанный причастен к восьми преступлениям против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении.

Как уточняет в пресс-релизе региональная полиция, речь об изнасилованиях и покушениях на изнасилование. Жертвами становились женщины и девушки, жившие в квартирах на первых этажах, куда подозреваемый пролезал ночью через форточки. Кроме того, на счету задержанного ряд краж.

"Выяснилось, что в течение шести лет подозреваемый отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства. После отбытия наказания он вернулся в Омск. Оперативники установили его местонахождение и задержали", - добавляется в сообщении МВД РФ.

Уголовные дела по фактам изнасилований соединили в одном производстве из-за сходного почерка преступлений и описаний преступника со слов его жертв. Была создана специальная следственно-оперативная группа, куда входили самые опытные сотрудники уголовного розыска и оперативники территориальных подразделений полиции. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области