В Новокуйбышевске представитель ООО подозревается в мошенничестве

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Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении представителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в мошенничестве.



С июня 2019 года по июль 2020 года подозреваемый, действуя в интересах одной из организаций региона, подготовил и утвердил акты о приемке выполненных ремонтных работ, содержащие недостоверные сведения относительно их объемов по ранее заключенным муниципальным контрактам, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Образование».

На основании данных документов из муниципального бюджета на расчетные счета организации-подрядчика были перечислены деньги, более 4 миллионов рублей из которых были похищены подозреваемым и обращены в свою пользу. Следствием выявлено 5 эпизодов подобной противоправной деятельности подозреваемого.



Расследование уголовного дела продолжается.

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