В Новокуйбышевске двое мужчин пытались дать взятку полицейскому

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Сотрудниками следственного отдела Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин, подозреваемых по статье "Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

"18 августа подозреваемые, двигавшиеся на автомобиле с прицепом по автодороге «Самара-Оренбург», были остановлены сотрудниками полиции для проверки документов. В ходе проверочных мероприятий было установлено отсутствие документов на перевозимый груз. В целях избежания установленной законом ответственности подозреваемые передали сотруднику полиции в качестве взятки денежные средства в размере 30 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за незаконное бездействие должностных лиц в части изъятия транспортного средства и прицепа. Сотрудник полиции от предложенных денежных средств отказался", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО