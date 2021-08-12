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В Крутых ключах мать оставила в квартире двух маленьких сыновей одних на 4 дня, годовалый мальчик умер

12 августа 2021 22:34
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Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка.

Следственным отделом по Красноглинскому району возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы (1995 года рождения), подозреваемой в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего лица".

"12 августа в квартире, расположенной в одном из жилых домов микрорайона Крутые ключи, обнаружено тело малолетнего ребенка 2020 года рождения. По версии следствия, 9 августа 2021 года подозреваемая оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра, зафиксировав младшего сына спящим в детском кресле без движения. Дети находились дома одни в течение 4 суток", - сообщили в СУ СК СО.

На место происшествия для координации работы следователей и криминалистов выехал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Марат Галиханов.

В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения. 

 

Фото:   СУ СК СО

Теги: мать оставила одних своих детей

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