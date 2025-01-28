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В Кинеле передано в суд уголовное дела в отношении сотрудника ритуальной организации, обвиняемого в даче взятки

28 января 2025 17:57
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Обвиняемый неоднократно передавал деньги в качестве взяток  директору муниципального учреждения за предоставление мест захоронения на городских кладбищах.

Следственным отделом Кинеля завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника ритуальной организации, обвиняемого в "даче взятки в крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий".

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год обвиняемый, осуществляя деятельность в сфере похоронного бизнеса, неоднократно передавал денежные средства в качестве взяток  директору муниципального учреждения за предоставление мест захоронения на городских кладбищах. Всего им было передано не менее 286 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Предварительное расследование по уголовному делу в отношении директора муниципального предприятия, обвиняемого в получении взяток, продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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