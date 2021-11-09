В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье

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В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области находилось уголовное дело по факту непредоставления жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вовремя не были предоставлены жилые помещения 9 лицам.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками следственного отдела Кинеля установлено, что уполномоченными лицами Администрации городского округа Кинель трижды размещалась процедура закупки жилых помещений в целях обеспечения жильем указанных граждан.

"По результатам проведения электронного аукциона в ноябре 2020 года был заключен муниципальный контракт на приобретение 9 квартир в блокируемой застройке. Однако вовремя выполнить принятые на себя обязательства поставщик не смог, сославшись на увеличение сроков поставки материалов, в связи с чем в бюджет городского округа соответствующие денежные средства из бюджета Самарской области перечислены не были, контракт был расторгнут", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В июле 2021 года при участии сотрудников следственного отдела была проведена встреча уполномоченных должностных лиц с детьми-сиротами по вопросу обеспечения их жилыми помещениями, на которой были выслушаны пожелания к характеристикам, предоставляемых объектов, а также выяснены условия их проживания в настоящее время.

По результатам встречи 22 июля 2021 года было принято решение о выделении дополнительных денежных средств для приобретения жилых помещений, а также найдены подходящие объекты на вторичном рынке недвижимости. В конце сентября 2021 года все 9 детей-сирот были обеспечены жилыми помещениями, обязательства по обеспечению их квартирами выполнены в полном объеме.

В октябре текущего года сотрудники следственного управления поздравили с новосельем Бастину Анжелику Сергеевну, которая так же получила ключи от полагающейся ей по закону квартиры. Сегодня, девушка выражает благодарность сотрудникам следственного управления по Самарской области за помощь в решении ее вопроса. Анжелика Сергеевна показала сотрудникам свою такую долгожданную квартиру, объяснив, что в настоящее время приобретает все необходимое и готовится к заселению.

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