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В ходе следствия по уголовному делу в отношении зам. главы Жигулевска задержан еще один подозреваемый

20 января 2022 21:18
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Установлено, что к совершению данного преступления так же причастен депутат гордумы Жигулевска.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя главы Жигулевска, подозреваемого в совершении преступления по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

Как сообщалось ранее, подозреваемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью в качестве взятки денежные средства в размере 23 миллионов рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей за оказание содействия в решении вопроса о снижении недоимки по налогам и сборам, установленной в отношении организации актом налоговой проверки.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что к совершению данного преступления так же причастен депутат гордумы Жигулевска. По версии следствия, он получил от заместителя главы Жигулевска 15 миллионов рублей для последующей их передачи должностным лицам из числа сотрудников налоговой службы.

В отношении мужчины так же возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается. 

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД СО при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" Управления Росгвардии, сообщает пресс-служба СУ СК СО.

 

Фото: СУ СК СО

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