В Чапаевске мужчина убил свою жену и через некоторое время свел счеты с жизнью

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Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства.

По версии следствия, между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанес своей жене множественные удары ножом.

После этого, обвиняемый скрылся с места происшествия, а родственников попросил вызвать скорую помощь для потерпевшей. Через некоторое время обвиняемый свел счеты с жизнью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.