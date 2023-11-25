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В Чапаевске мужчина убил свою жену и через некоторое время свел счеты с жизнью

25 ноября 2023 19:24
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства.                                                          

По версии следствия, между супругами произошла  бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанес своей жене множественные удары ножом. 

После этого, обвиняемый скрылся с места происшествия, а родственников попросил вызвать скорую помощь для потерпевшей. Через некоторое время обвиняемый свел счеты с жизнью. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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