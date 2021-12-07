В Аэропорту Курумоч участились случаи правонарушений с недекларированием наличных денег

112

В Аэропорту Курумоч участились случаи правонарушений в области недекларирования наличных денежных средств, выявленные самарскими таможенниками.

Только за ноябрь 2021 года пресечено 6 случаев недекларирования наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Так крупное превышение было выявлено таможенниками на рейсе Самара-Ташкент. При проведении таможенного контроля у иностранного гражданина была обнаружена сумма в 20440 долларов США.

Со слов задержанного, о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, он не знал, поэтому таможенная декларация им не заполнялась.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России, денежные средства в сумме 10400 долларов США изъяты.

Как отметил начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов: «Чаще всего иностранные граждане, возвращаясь с заработков, везут крупные суммы денег наличными, забывая о требованиях таможенного законодательства. Только за ноябрь 2021 года сумма изъятой валюты превысила 1 млн рублей. Еще раз напоминаем пассажирам о требованиях законодательства о декларировании денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США», передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни