УФСБ СО: в Самарской области задержан лидер этнической ОПГ за посредничество во взяточничестве

135

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность лидера этнической ОПГ, причастного к посредничеству во взяточничестве.

Установлено, что указанное лицо предложило представителю цыганской диаспоры свое посредничество в передаче взятки в размере 200 тыс. рублей неустановленному должностному лицу из числа сотрудников ОМВД Отрадного с целью уклонения от ответственности членов цыганской общины, совершивших общеуголовное преступление.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото: pxhere.com