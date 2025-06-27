УФСБ СО: в Самарской области задержан лидер этнической ОПГ за посредничество во взяточничестве

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность лидера этнической ОПГ, причастного к посредничеству во взяточничестве.
Установлено, что указанное лицо предложило представителю цыганской диаспоры свое посредничество в передаче взятки в размере 200 тыс. рублей неустановленному должностному лицу из числа сотрудников ОМВД Отрадного с целью уклонения от ответственности членов цыганской общины, совершивших общеуголовное преступление.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.
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