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По данным ведомства, Томбулов приобрел 268 объектов недвижимости при совокупном доходе членов его семьи 12 млн рублей.
У бывшего Раменского прокурора Генпрокуратура требует изъятия имущества на 749 млн рублей
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У бывшего Раменского прокурора Генпрокуратура требует изъятия имущества на 749 млн рублей

1 апреля 2021 14:09
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По данным ведомства, Томбулов приобрел 268 объектов недвижимости при совокупном доходе членов его семьи 12 млн рублей.

Генеральная прокуратура России потребовала изъять в доход государства имущество бывшего Раменского городского прокурора Московской области Константина Томбулова общей стоимостью свыше 749 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры, передает ТАСС.

"Заместителем генерального прокурора РФ предъявлены исковые требования к бывшему Раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

В ходе антикоррупционной проверки выяснилось, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ, Томбулов приобрел 268 объектов недвижимости (квартиры, жилые дома, помещения, земельные участки) стоимостью 749 млн рублей при совокупном доходе членов его семьи 12 млн рублей.

По данным Генпрокуратуры, это имущество регистрировалось на родственников и доверенных лиц. "Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют", - сообщили в ведомстве.

Исковое заявление направлено в Симоновский районный суд Москвы. 

 

Фото из открытых источников

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