Трое самарцев ответят перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр

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Ленинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении трёх местных жителей, обвиняемый в совершении преступления по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

В апреле 2021 года один из обвиняемых предложил двум своим друзьям принять участие в проведении азартных игр в заранее арендованном для этих целей помещении в Самарском районе Самары. По разработанному плану обвиняемый занимался непосредственно организацией игорной деятельности, а его знакомые контролировали соблюдение правил, решали спорные ситуации, возникающие в процессе игры, и объявляли победителей.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК СО.

Фото: СУ СК СО