Тольяттинские следователи ищут пострадавших от деятельности риэлтерского агентства

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Следователем следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя и сотрудников риэлтерского агентства, обвиняемых по статье "Принуждение к совершению сделки, совершенное организованной группой".

В настоящее время обвинение в совершении указанного преступления предъявлено директору риэлтерского агентства, ее супругу, возглавлявшему агентство до 2024 года, их сыну – сотруднику агентства и главному бухгалтеру. Также в отношении бывшего и действующего директоров агентства возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества".

По версии следствия, не раньше 1992 года супруги создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией, в состав которой вошли сотрудники риэлтерского агентства и иные лица. Члены преступного сообщества, действуя организованной группой, принуждали собственников долей в квартирах продавать им имущество по минимальной стоимости, заселяя в квартиру лиц, ведущих асоциальный и аморальный образ жизни.

По ходатайству следователя судом в отношении руководителей агентства и главного бухгалтера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сын супругов, подозреваемых в создании преступного сообщества, дал признательные показания и находится под домашним арестом. Остальные обвиняемые вину свою в совершении преступлений не признают. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, а также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступлению.

Следственный отдел обращается к гражданам, обладающим сведениями о противоправных действиях работников агентства недвижимости, а также к лицам, пострадавшим от действий обвиняемых, сообщить об этом в следственное управление по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО