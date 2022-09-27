Теперь суд: в Самаре мужчина ответит за дачу взятки судебному приставу

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"По версии следствия, в мае 2022 года сотрудниками службы судебных приставов в отношении обвиняемого было возбуждено исполнительное производство о взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, в рамках которого было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В целях отмены указанных решений обвиняемый передал сотруднику службы судебных приставов денежные средства в размере 35 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий. После передачи денег мужчина был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Самаре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО