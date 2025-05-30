Теперь суд: в Самаре экс-полицейский незаконно потратил с чужой банковской карты 1 миллиона 200 тысяч рублей

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника МО МВД России обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.



По версии следствия, в 2024 году обвиняемый, используя свои должностные полномочия в корыстных целях, незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее денежные средства в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.



В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО