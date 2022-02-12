Сына замглавы МВД РФ задержали в Самарской области по делу о взятке

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Оперативники задержали в Самарской области сына замглавы МВД России Игоря Зубова по делу о даче взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Правоохранители задержали в Самарской области сына заместителя главы МВД Игоря Зубова Дениса Зубова. Он подозревается по делу о даче взятки", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. По его словам, сумма взяток могла составить 18 млн рублей.

"Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков. Это произошло сразу после того, как Д. Зубов передал портфель с 18 млн рублей сотруднику УФСБ в кафе на третьем этаже ТЦ "Вива Лэнд" на проспекте Кирова. Карпов и Ермаков также при этом присутствовали и активно участвовали в обсуждении", - написал Хинштейн.

Он также отметил, что Карпов в 2016 году именно по материалам УФСБ был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти, Ермаков фигурировал в уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ. Депутат отметил, что общая сумма полученных денег составила тогда по материалам дела 118 млн рублей.