Столичные следователи обвинили режиссера "Ералаша" Белостоцкого в развращении несовершеннолетних

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Столичные следователи предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних режиссеру-постановщику детского юмористического киножурнала "Ералаш" Илье Белостоцкому. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, режиссер находится в СИЗО.

"Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), которая предусматривает наказание до 10 лет. В настоящее время он содержится в СИЗО", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы, который избирал меру пресечения Белостоцкому, уголовное дело в отношении режиссера расследует столичное ГСУ СК.

Официальными комментариям органов следствия ТАСС не располагает.

Илья Белостоцкий с 2004 года является членом Гильдии кинорежиссеров России, а также режиссером-постановщиком киножурнала "Ералаш" и телесериала "След".

Фото: Артем Геодакян/ТАСC