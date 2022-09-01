Спрятали в финиках: двое жителей Красноярского района ответят перед судом за попытку передать героин в ИК 

123

"В марте 2022 года обвиняемая, имея умысел на передачу наркотических средств своему супругу, отбывающему наказание в одной из исправительных колоний региона, предложила знакомому принять участие в задуманном, на что получила согласие", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Действуя по разработанному плану, женщина купила финики, внутрь которых они совместно с подельником поместили 14 свертков с героином, после чего сформировали три пакета с продуктами питания.

Далее, обвиняемые прибыли к территории колонии, где попытались передать указанные пакеты осужденному. Однако, в ходе осмотра продуктов питания сотрудниками отдела безопасности колонии, наркотические средства были обнаружены.

Сотрудниками УФСИН России по Самарской области по данному факту были проведены проверочные мероприятия, по результатам которых ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело.

В целях исключения уголовно-правовых последствий для своего супруга обвиняемая передала начальнику исправительного учреждения через посредника в качестве взятки 500 тысяч рублей, а также выразила готовность переоформить принадлежащий ей земельный участок, расположенный в Красноярском районе, стоимостью не менее 435 тысяч рублей. После передачи указанных денежных средств, обвиняемая была задержана.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: ru.freepik.com