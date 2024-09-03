Сотрудники СИЗО-1 пресекли попытку доставки наркотиков на режимную территорию

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Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН совместно с оперативным отделом следственного изолятора №1 пресекли попытку доставки наркотических средств на режимную территорию.



В ходе досмотра продуктовой передачи для подследственного были обнаружены девять сверткой, обмотанных черной изолентой, которые были спрятаны в двух прозрачных пакетах с чаем. Таким ухищренным способом на режимную территорию гражданин пытался доставить 7 сотовых телефонов и вещество темно-зеленого цвета растительного происхождения.



В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятые вещества – тетрагидроканнабинол, масса которого составили 7, 61 грамма, и марихуана, массой 18, 6 грамма.



В настоящее время осуществляется сбор материалов для дальнейшей передачи по подследственности, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области