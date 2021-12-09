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СК задержал гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" по подозрению во взяточничестве

9 декабря 2021 16:06
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Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть".

Генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, передает РИА Новости.

По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года подозреваемый создал организованную группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники, для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом, в размере 5-10% от суммы заключенных контрактов.

"Суммы всех взяток будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

"В отношении гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавили в СУСК.

Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть".

 

Фото:    РИА Новости / Евгений Одиноков

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