СК СО проводит проверку по информации размещенной в социальной сети

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Сегодня, в ходе мониторинга медиа-пространства в социальной сети в ВКонтакте выявлено видео-обращение жительницы Самарской области, в котором указано, что заявительница получила квартиру по социальному найму как сирота и проживает в ней в настоящее время с двумя малолетними детьми. В Самарской области сейчас стоят морозы (до -40), а в квартире холодно (+16 градусов). Подача отопления очень слабая. Кроме того, в квартире пошли трещины по стене, сильно дует из окон, вода из крана подается очень плохого качества. Все обращения в управляющую компанию не дают результатов.

По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка действиям управляющей компании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР СО