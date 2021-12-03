Сбежавший из колонии в Самарской области заключенный задержан

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«Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСИН установлено местонахождение ранее осужденного Радика Гайфутдинова, который 2 декабря совершил побег из исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области.

Полицейские задержали мужчину в городе Безенчуке и доставили в отдел полиции №8 Управления МВД России по городу Самаре. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам, преступления предусмотренного ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Проводятся следственные действия», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе



