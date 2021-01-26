Самарцу вынесен приговор за убийство, совершенное с особой жестокостью

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Вынесен приговор жителю Самары Виктору Исаеву за "убийство, совершенное с особой жестокостью".

Следствием и судом установлено, что 19 августа 2019 года Исаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения в сквере имени Высоцкого в городе Самаре, облил мужчину, 1948 года рождения, легковоспламеняющейся жидкостью и поджог. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от полученных повреждений.

Приговором Самарского областного суда Исаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области