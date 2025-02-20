Самарца признали виновным в убийстве, совершенном в 2000 году

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Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в "убийстве, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, группой лиц".

Установлено, что в апреле 2000 года между осужденным и его знакомыми с одной стороны и группой молодых людей с другой стороны произошла ссора из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату.

Между мужчинами произошла обоюдная драка, в ходе которой злоумышленник имеющимся при себе ножом нанес удар в область груди мужчине 1979 года рождения. От полученного повреждения потерпевший скончался в медицинском учреждении. Кроме того, осужденный причинил ножевое ранение ноги брату потерпевшего, повлекшее легкий вред здоровью.

Установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем – криминалистом, проведения дополнительных опознаний, очных ставок и других следственных действий.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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