Самарский лжепредприниматель предстанет перед судом

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По версии следствия, в 2021 году мужчина дважды предоставлял в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Красноглинскому району города Самары пакеты документов, необходимых для государственной регистрации двух ООО, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

"По результатам рассмотрения документов ИФНС приняла решение о государственной регистрации юридических лиц и внесла в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующие записи, содержащие сведения об обвиняемом как об учредителе и директоре ООО, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанными организациями и являющегося подставным лицом", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу.