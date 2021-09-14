Самарский риэлтор, лишившая сироту единственного жилья, осуждена условно 

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Собранные следственным отделом по Промышленному району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице по статье "Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужила информация о совершении мошеннических действий в отношении бывшего воспитанника социального учреждения и лишении его единственного жилья, выявленная в ходе мониторинга средств массовой информации", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Установлено, что потерпевший является инвалидом детства и воспитывался в одном из интернатов Самары. В 2013 году в связи с достижением молодым человеком совершеннолетия и окончанием соцучреждения администрацией города ему была выделена отдельная благоустроенная квартира.

В декабре 2019 года осужденная, выступая в качества риэлтора, пользуясь правовой неграмотностью потерпевшего, убедила его в необходимости продажи указанного жилья и приобретении нового взамен.

Женщина подыскала покупателя и помогла потерпевшему в получении справок и документов, необходимых для осуществления сделки. В январе 2020 года между потерпевшим и покупателем был оформлен предварительный договор купли-продажи квартиры, по условиям которого мужчина передал молодому человеку 30 тысяч рублей в качестве задатка, которые последний отдал риэлтору.

После оформления договора купли-продажи новый собственник квартиры передал потерпевшему оставшиеся 670 тысяч рублей. Однако, фигурантка дела путем обмана присвоила 660 тысяч рублей от указанной суммы под предлогом их дальнейшей сохранности до момента приобретения нового жилья. Таким образом, в результате преступной деятельности осужденной, сироте был причинен ущерб на общую сумму 690 тысяч рублей.

Кроме того, женщина убедила потерпевшего в том, что ему в честь дня рождения положен подарок в виде безвозмездного кредита, за который не нужно будет платить денежные средства. В результате её противоправных действий на потерпевшего был оформлен кредитный договор на 118 тысяч рублей, часть из которых она обратила в свою пользу.

В настоящее время, благодаря скоординированным действиям сотрудников следственного управления и прокуратуры Промышленного района потерпевший восстановлен в своих правах, квартира возвращена законному владельцу. Осужденная добровольно возместила вред, возмещенный совершенным преступлением.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Фото: СУ СК СО