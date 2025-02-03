Самарские таможенники выявили 1 530 пачек незаконно ввезённых в Россию армянских сигарет

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В международном аэропорту Курумоч самарские таможенники выявили в сопровождаемых багажах двух иностранок, прибывших из Армении, партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 900 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками таможни установлено, что среди личных вещей женщин также перемещались сигареты марки «Cigaronne» общим количеством 1 530 пачек.

На табачных изделиях армянского производства отсутствовали маркировка средствами идентификации и акцизные марки Российской Федерации. Товаросопроводительные документы на перемещаемые товары женщины не представили.

В отношении иностранных граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере.

Подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни