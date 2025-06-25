Самарские таможенники обнаружили склад с нелегальной табачной продукцией

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Всего обнаружили около 200 тыс. пачек сигарет без акцизных марок на сумму 30 млн рублей.

В рамках проверочных мероприятий при осмотре торгового склада в Бузулуке (Оренбургская область) сотрудники нашли 87 тыс. пачек сигарет, произведенных в Италии, ОАЭ, Германии, Сербии, Азербайджане и Швейцарии, более 11 тыс. пачек белорусских сигарет, а также более 96 тыс. пачек сигарет известных торговых марок отечественного производства.

Торговля нелегальной партией товара осуществлялась через онлайн-магазин в телеграм-канале.

Разрешительная документация на ввоз и оборот товара отсутствовала. Сведения переданы сотрудникам полиции. Расследование продолжается.

Фото: ФТС России