Самарские таможенники обнаружили склад с нелегальной табачной продукцией

Всего обнаружили около 200 тыс. пачек сигарет без акцизных марок на сумму 30 млн рублей.
В рамках проверочных мероприятий при осмотре торгового склада в Бузулуке (Оренбургская область) сотрудники нашли 87 тыс. пачек сигарет, произведенных в Италии, ОАЭ, Германии, Сербии, Азербайджане и Швейцарии, более 11 тыс. пачек белорусских сигарет, а также более 96 тыс. пачек сигарет известных торговых марок отечественного производства.
Торговля нелегальной партией товара осуществлялась через онлайн-магазин в телеграм-канале.
Разрешительная документация на ввоз и оборот товара отсутствовала. Сведения переданы сотрудникам полиции. Расследование продолжается.
Фото: ФТС России