Самарские полицейские провели проверку по информации, размещённой в социальных сетях

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В рамках ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции в одном из пабликов популярной социальной сети выявили фотографию дорогостоящего автомобиля марки «Mercedes-Benz GLS 350d 4MATIC», который нарушив п.11 Основных положений ПДД РФ, осуществлял движение с видоизмененным государственным регистрационным знаком, препятствующим его идентификации.



Сотрудники полиции по регистрационной базе выяснили, что автомобиль принадлежит одной из организаций города и связавшись с руководством установили личность водителя, который прибыл в отделение ГИБДД Самары, где признал вину и устранил видоизменение государственного регистрационного знака.

По данному факту в отношении водителя составлен административный материал об административных правонарушениях и наложен штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО