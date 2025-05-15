Самарец подозревается в убийстве матери: во время ссоры он наносил ей удары табуретом и ножом

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Следователем следственного отдела Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 13 мая подозреваемый, находясь по месту жительства своей 67-летней матери, нанес ей в ходе ссоры множественные удары ножом и табуретом по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

В отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО