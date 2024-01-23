Самарец обвиняется в нанесении смертельных травм своему брату

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Советским межрайонным следственным отделом Самары предъявлено обвинение местному жителю в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека".

4 января 2024 года в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Красных Коммунаров Самары, обнаружено тело 26-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти.

"В кратчайшие сроки удалось восстановить обстоятельства произошедшего. По версии следствия, потерпевший вместе со своим двоюродным братом распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой брат потерпевшего нанес ему несколько ударов по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. В ходе проверки показаний на месте происшествия обвиняемый последовательно рассказал о событиях преступления.

Фото: pxhere.com