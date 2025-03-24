Самарец, обвиняемый в убийстве своего знакомого, предстанет перед судом

290

Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 16 октября 2024 года обвиняемый, находясь по месту жительства своего 59-летнего знакомого, на почве ссоры в ходе распития спиртных напитков нанес оппоненту два удара ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО