Самарчанку ждет суд за убийство мужа

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Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1957 года рождения, обвиняемой в убийстве, сообщает пресс служба СУ СКР Самары.



В октябре 2023 года между ней и ее супругом 1962 года рождения произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла супругу смертельный удар ножом. Потерпевший от полученной травмы скончался на месте происшествия.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс служба СУ СКР Самара