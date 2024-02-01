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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанку ждет суд за убийство мужа

1 февраля 2024 20:18
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В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1957 года рождения, обвиняемой в убийстве, сообщает пресс служба СУ СКР Самары.

В октябре 2023 года между ней и ее супругом 1962 года рождения произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла супругу смертельный удар ножом. Потерпевший от полученной травмы скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:    пресс служба СУ СКР Самара

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