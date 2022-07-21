Самарчанку будут судить за вымогательство денег в особо крупном размере

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Ленинским межрайонным следственным отделом Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Самары, обвиняемой в по статье "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере".

Уголовное дело возбуждено по результатам проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

"По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая получила сведения, распространение которых в открытых источниках информации могло бы нанести вред репутации депутата Самарской Губернской думы. Действуя в целях получения материальной выгоды, обвиняемая неоднократно организовывала встречи с указанным лицом, в ходе которых высказывала ему требования о передаче денежных средств в размере 200 миллионов рублей под угрозой распространения имеющихся у нее данных посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В июле 2021 года после получения указанных денежных средств обвиняемая была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Вести. Дежурная часть/СУ СКР СО