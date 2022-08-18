Самарчанка, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве, предстанет перед судом

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Следственными органами Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в "посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере".

"По версии следствия, в период с февраля по июль 2021 года обвиняемая получила от директора строительной организации денежные средства в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия при оформлении в собственность земельного участка, расположенного в 11 квартале пригородного лесничества и относящегося к землям лесного фонда", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО