И отчитал министра здравоохранения.
Глава Камчатки не смог записаться к терапевту на прием
Таких родителей могут также привлечь по статье за ненадлежащее воспитание своих детей.
Родителям, которые дают ребенку «порулить» машиной, грозит штраф
Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.
Главой Жигулевска стал Алексей Иванов
Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.
Команда из Самарской области - победитель Всероссийского экофорума в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» 
Для ремонта линии холодного водоснабжения.
Участок улицы Советской Армии в Самаре временно перекроют
В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.
Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.
Советы диетолога по питанию во время болезни
Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой.
В СОУНБ открылась выставка работ слепого художника Автандила Андриасова - «Жить вопреки»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Родителям, которые дают ребенку «порулить» машиной, грозит штраф

15 октября 2025 21:55
146
Таких родителей могут также привлечь по статье за ненадлежащее воспитание своих детей.

Родителям, которые передают управление автомобилем своим детям, грозит административная ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев:

«Гражданину грозит штраф 30 тыс. руб. за передачу лицу, не имеющему прав на управление транспортным средством, а ребенку — от 5 до 15 тыс. руб.», — рассказал юрист.

По словам Воропаева, таких родителей могут также привлечь по статье за ненадлежащее воспитание своих детей. В таком случае им грозит штраф в размере от 100 до 500 руб.

 

Фото:  pxhere.com

