Родителям, которые дают ребенку «порулить» машиной, грозит штраф

146

Родителям, которые передают управление автомобилем своим детям, грозит административная ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев:



«Гражданину грозит штраф 30 тыс. руб. за передачу лицу, не имеющему прав на управление транспортным средством, а ребенку — от 5 до 15 тыс. руб.», — рассказал юрист.



По словам Воропаева, таких родителей могут также привлечь по статье за ненадлежащее воспитание своих детей. В таком случае им грозит штраф в размере от 100 до 500 руб.

Фото: pxhere.com