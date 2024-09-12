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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Решил, что платить не будет: мужчина, по вине которого пострадал курьер, приговорен к исправительным работам

12 сентября 2024 15:32
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Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В законную силу вступил приговор Новокуйбышевского городского суда, в отношении жителя Волжского района. Ранее судимый 31-летний мужчина обвинялся в грабеже и умышленном причинении вреда здоровью.

Мужчина, находясь в гостях в Новокуйбышевске, распивал спиртные напитки. Собравшиеся решили заказать роллы и напитки. Когда прибыл курьер и мужчина пошел ему навстречу. На лестничной площадке он внезапно ударил молодого человека кулаком по голове и выдернул из рук термосумку. Забрав заказ он выкинул сумку, стоимостью 10 000 рублей, на улицу через окно подъезда, вернулся в компанию, где продолжил распивать алкоголь и есть роллы с ничего не подозревающими хозяевами квартиры.

Пострадавший курьер обратился за помощью в полицию, где указал адрес, откуда поступил заказ.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в указанной квартире, задержали его. Под окнами подъезда была обнаружена курьерская сумка, которая возвращена владельцу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Грабитель признал вину, рассказал, что когда он заказывал роллы и ждал курьера, то уже знал, что платить не будет, так как у него не было денег, хотя кто-то из компании ему и предложил денежные средства. О свои намерениях он никому не сказал.

В настоящее время, по решению суда, мужчина признан виновным в совершении преступления. Осужденный полностью возместил потерпевшему ущерб, указанный в гражданском иске.

Мужчине назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

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