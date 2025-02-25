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Прокуратура Самарской области в 2024 году восстановила трудовые права более 17 тысяч жителей региона

25 февраля 2025 13:16
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Прокуратура Самарской области в 2024 году восстановила трудовые права более 17 тысяч жителей региона

Прокуратура Самарской области в 2024 году разрешила 3 739 обращений граждан, связанных с нарушением их трудовых прав, из них удовлетворено 1952 обращения.

Таким образом прокурорами удовлетворена каждая 2-я жалоба. Как итог восстановлены трудовые права более 17 тысяч жителей области, из них 12-ти тысячам граждан выплачена задержанная зарплата.

Граждане обращались за помощью по вопросам невыплаты заработной платы и выходного пособия. Прокуроры реагировали на отсутствие официально заключенных трудовых отношений, работодатели привлекались к ответственности за нарушение процедуры сокращения штата, пресечены факты ненадлежащей контрольно-надзорной деятельности со стороны уполномоченных органов.

Так, в деятельности Государственной инспекции труда в Самарской области прокуратурой области выявлены факты нарушения осуществления административной практики, сроков и порядка расследования несчастных случаев на производстве, непринятие мер реагирования, необоснованного освобождения правонарушителей от административной ответственности. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой области представлений, по результатам рассмотрения которых 20 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Проверкой деятельности министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области прокуратурой выявлены нарушения в работе межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате и нелегальной занятости населения. На выявленные нарушения прокуратура области реагировала внесением представлений.

Согласно сведениям территориального органа статистики к концу 2024 года в регионе отсутствовала задолженность по выплате зарплаты.

Однако по оперативным данным прокуроров на 01.01.2025 в регионе находилось 10 предприятий с долгами на сумму более 14 млн рублей, из них 2 банкрота с долгами на сумму 2 млн рублей.

За 2024 год в сфере оплаты труда прокуратурой области выявлено 10599 нарушений, для устранения которых принесено 529 протестов, в суды направлено 2121 заявление, внесено 564 представления, по результатам рассмотрения которых 540 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокуроров 722 лица привлечены к административной ответственности. Объявлено 238 предостережений. Следственные органы по материалам прокурорских проверок возбудили 53 уголовных дела.

Указанная работа позволила в течение прошлого года погасить задолженность по заработной плате на сумму более 171 млн рублей, из реестра должников исключены 82 предприятия.

К примеру, по иску прокурора Октябрьского района г. Самары в судебном порядке восстановлены трудовые права одного из работников строительной организации в выплате просроченной заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации морального вреда на сумму 1,2 млн рублей.

Работа по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан прокуратурой области будет продолжена. 

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