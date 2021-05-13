Председателю комитета по ЖКХ Брянской горадминистрации вынесли приговор по делу о гибели трех женщин

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Суд в Брянске приговорил председателя комитета по ЖКХ Брянской горадминистрации к трём годам лишения свободы условно за ненадлежащее исполнение обязанностей, в результате которого за несколько лет от укусов бездомных собак в городе погибли три женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону.

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с назначением испытательного срока три года", - сообщает следствие.

Уголовное дело а отношении него было возбуждено после случаев нападения собак на жителей Бежицкого района Брянска. По данным следствия, в течение нескольких лет из-за укусов собак скончались три женщины. Чиновник обвинялся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Решением суда Гинькин три года не сможет работать государственным или муниципальным служащим, отмечается в сообщении.

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