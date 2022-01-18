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Пожизненный срок за особо тяжкие преступления введут для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних любого возраста, вплоть до 18 лет. Это следует из поправок, которые внесены в Госдуму и поддержаны комитетом по госстроительству.

В частности предлагается исключить из статьи слова"не достигших четырнадцатилетнего возраста".

Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года. В декабре он был принят в первом чтении. Ожидается, что завтра депутаты рассмотрят его во втором чтении на пленарном заседании Госдумы, передает Радио Маяк.