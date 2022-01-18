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Пожизненный срок за особо тяжкие преступления введут для педофилов

18 января 2022 09:08
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Пожизненный срок за особо тяжкие преступления введут для педофилов

Пожизненный срок за особо тяжкие преступления введут для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних любого возраста, вплоть до 18 лет. Это следует из поправок, которые внесены в Госдуму и поддержаны комитетом по госстроительству.

В частности предлагается исключить из статьи слова"не достигших четырнадцатилетнего возраста".

Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года. В декабре он был принят в первом чтении. Ожидается, что завтра депутаты рассмотрят его во втором чтении на пленарном заседании Госдумы, передает Радио Маяк.

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