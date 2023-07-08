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Постоянный клиент одного из баров Тольятти забрал чужой телефон с барной стойки

8 июля 2023 21:55
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Мужчина для хищения воспользовался моментом, когда потерпевший оставил свой телефон без присмотра.

Мужчина для хищения воспользовался моментом, когда потерпевший оставил свой телефон без присмотра.

Инцидент произошел в мае этого года. Гость Тольятти - житель Жигулевска рассказал, что накануне вечером он посещал одно из  развлекательных учреждений Автозаводского района. В какой-то момент вышел на улицу, а  телефон, предположительно, оставил на барной стойке.  Пропажу гаджета мужчина обнаружил на следующий день и обратился в полицию за помощью. 

В ходе работы в одном из комиссионных магазинов города полицейские обнаружили и изъяли залоговые документы на сотовый телефон с серийным номером, идентичным разыскиваемому, который на момент проверки уже был реализован третьему лицу. 

Когда сотрудники полиции задержали клиента ломбарда, выяснилось, что он -  безработный, ранее не судимый постоянный клиент бара, где заявитель отдыхал в день пропажи телефона. 

Задержанный пояснил, что находясь в баре, воспользовался моментом, когда один из посетителей оставил свой телефон без присмотра, похитил его и сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают розыск похищенного телефона.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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