Постоянный клиент одного из баров Тольятти забрал чужой телефон с барной стойки

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Мужчина для хищения воспользовался моментом, когда потерпевший оставил свой телефон без присмотра.

Инцидент произошел в мае этого года. Гость Тольятти - житель Жигулевска рассказал, что накануне вечером он посещал одно из развлекательных учреждений Автозаводского района. В какой-то момент вышел на улицу, а телефон, предположительно, оставил на барной стойке. Пропажу гаджета мужчина обнаружил на следующий день и обратился в полицию за помощью.

В ходе работы в одном из комиссионных магазинов города полицейские обнаружили и изъяли залоговые документы на сотовый телефон с серийным номером, идентичным разыскиваемому, который на момент проверки уже был реализован третьему лицу.

Когда сотрудники полиции задержали клиента ломбарда, выяснилось, что он - безработный, ранее не судимый постоянный клиент бара, где заявитель отдыхал в день пропажи телефона.

Задержанный пояснил, что находясь в баре, воспользовался моментом, когда один из посетителей оставил свой телефон без присмотра, похитил его и сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают розыск похищенного телефона.

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