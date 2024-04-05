«Пощекотавшую» монумент «Родина-мать» девушку отправили на принудительные работы

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Волгоградский областной суд признал виновной в реабилитации нацизма Алену Агафонову, «пощекотавшую» летом 2023 года монумент «Родина-мать», сообщает объединенная пресс-служба судов региона, передает РБК.

Ей назначили 10 месяцев принудительных работ с отчислением 10% от заработка в доход государства. Суд также запретил ей в ближайшие два года заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в Сети.

В пресс-службе уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован. Девушку отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Агафонова в июле 2023 года опубликовала в соцсети видео, ракурс которого создает впечатление, что она «щекочет» монумент «Родина-мать». Внимание на это обратила волгоградская прокуратура.

В СК сочли, что девушка «осуществила безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны».

Агафонова раскаялась в своем поступке и заявила, что «сглупила».

Фото: pxhere.com