Попытку контрабанды магазинов к автомату Калашникова пресекли сотрудники Самарской таможни

Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
Ему было 70 лет.
Умер британский актер Бен Робертс из сериала «Чисто английское убийство»
Во время выезда в Сергиевской ЦРБ прошла лекция на тему «Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи. Пути профилактики».
Онкодозор сегодня выезжал в Сергиевский район
Руководитель информационного центра оперштаба СО Николай Ренц рассказал, как в Самарской области обстоят дела с вакцинацией и диспансеризацией.
Николай Ренц: COVID-19 - очень коварная инфекция, которая опасна своими последствиями
Детали и слагаемые праздничной программы.
Центральное мероприятие Дня России в Самаре пройдет под названием "Россия – страна побед!" 
Жителей региона приглашают поддержать проекты.
4 проекта от Самарской области заявлены на всероссийский конкурс Budget4me.ru
В регионе стартовала работа над программным документом, с которым «Единая Россия» выступит на осенних выборах в Госдуму и Губернскую думу.
Виктор Кузнецов: в Народную программу должны войти предложения жителей по каждому населенному пункту Самарской области
К процедуре отбора допущены 13 471 человек, что превышает рекорд по количеству заявок в 2020 году — 13 452 и 2019 году — 13 322.
20 000 человек из 81 субъекта РФ подали заявки на участие в Форуме ПФО «iВолга» 
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.08
-0.75
EUR 87.81
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Попытку контрабанды магазинов к автомату Калашникова пресекли сотрудники Самарской таможни

9 июня 2021 17:55
203
Наказание за подобное преступление предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Попытку контрабанды частей оружия пресекли сотрудники Самарской таможни.

Тольяттинец пытался отправить в Казахстан через транспортную компанию​ посылку, содержащую сто магазинов к автомату Калашникова. В транспортной накладной части оружия были обозначены как «автозапчасти».

Посылка была изъята в фасовочном центре курьерской службы​ и направлена на экспертизу. Согласно заключению, коробчатые магазины к автоматам АКМ, АКС-74 находятся на снабжении Вооруженных сил Российской Федерации РФ, относятся к категории «вооружение и военная техника» и запрещены к перемещению через государственную границу РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на контрабанду товаров, относящихся к иному вооружению", наказание за подобное преступление предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что отправитель имеет торговую точку по продаже страйкбольного оружия, амуниции и боевого снаряжения. В рамках уголовного дела у тольяттинца был проведен обыск, в результате​ сотрудниками таможенных органов изъяты патроны, ружья различных калибров, более 4 тысяч корпусов для​ магазинов к различному оружию и порядка 300 магазинов для АК, а также бронежилеты.

Мероприятия проводились во взаимодействии с УФСБ России по Самарской области и Средневолжским линейным управлением МВД России на транспорте, рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

 

Фото:   пресс-служба Самарской таможни

Теги: контабанда Самарская таможня

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
50
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
9 июня 2021  13:54
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
223
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
9 июня 2021  10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
420
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции.
8 июня 2021  21:17
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО
507
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
445
Весь список