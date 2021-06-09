Попытку контрабанды магазинов к автомату Калашникова пресекли сотрудники Самарской таможни

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Попытку контрабанды частей оружия пресекли сотрудники Самарской таможни.

Тольяттинец пытался отправить в Казахстан через транспортную компанию​ посылку, содержащую сто магазинов к автомату Калашникова. В транспортной накладной части оружия были обозначены как «автозапчасти».

Посылка была изъята в фасовочном центре курьерской службы​ и направлена на экспертизу. Согласно заключению, коробчатые магазины к автоматам АКМ, АКС-74 находятся на снабжении Вооруженных сил Российской Федерации РФ, относятся к категории «вооружение и военная техника» и запрещены к перемещению через государственную границу РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на контрабанду товаров, относящихся к иному вооружению", наказание за подобное преступление предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что отправитель имеет торговую точку по продаже страйкбольного оружия, амуниции и боевого снаряжения. В рамках уголовного дела у тольяттинца был проведен обыск, в результате​ сотрудниками таможенных органов изъяты патроны, ружья различных калибров, более 4 тысяч корпусов для​ магазинов к различному оружию и порядка 300 магазинов для АК, а также бронежилеты.

Мероприятия проводились во взаимодействии с УФСБ России по Самарской области и Средневолжским линейным управлением МВД России на транспорте, рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

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