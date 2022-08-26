Помогли судебные приставы: в Отрадном мужчина устроился на работу и выплатил долг по алиментам 

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Обязание по выплате алиментов заставило жителя Отрадного трудоустроиться, а арест автомобиля «Фольсфаген» – погасить задолженность перед ребенком в размере почти 230 тысяч рублей.

Решением суда мужчина был обязан перечислять часть доходов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако отец уклонялся от исполнения родительских обязательств и накопил долг в размере почти 230 тысяч рублей. По этой причине в отношении него судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов г. Отрадного было возбуждено исполнительное производство.

Сотрудник Службы направил копию постановления о возбуждении исполнительного производства по месту жительства должника, а также уведомил, что дальнейшее уклонение от исполнения решения суда уголовно наказуемо. Данные меры оказали должное воздействие на отца и у него проснулось чувство ответственности.

Он явился на прием к судебному приставу-исполнителю и предоставил сведения о трудоустройстве. Судебный пристав направил исполнительный документ для удержания алиментов по месту работы. Также в счет погашения образовавшейся задолженности сотрудником Службы был арестован автомобиль должника марки «Фольсваген». Арест иномарки побудил алиментщика в кротчайшие сроки погасить задолженность перед ребенком и предоставить в отделение подтверждающие документы.

Выплата текущих алиментов контролируется судебным приставом-исполнителем, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области