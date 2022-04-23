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"Помидорная" драка на рынке Самаре: участники конфликта привлечены к административной ответственности

23 апреля 2022 15:26
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Сотрудниками полиции установлен еще один участник конфликта.

Сотрудниками полиции оперативно были установлены и опрошены все участники конфликта, произошедшего на рынке в городе Самаре. В настоящее время они привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

За правонарушения, совершенные 19 и 20 апреля в отношении жительницы Самары 1984 года рождения собраны 4 административных материала по статьям «Побои» и «Мелкое хулиганство». Судом ей назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 12 тысяч рублей.

В отношении мужчины 1992 года рождения, который имеет разрешение на временное проживание иностранного гражданина, собраны 2  административных материала по статье «Мелкое хулиганство». Судом ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

В отношении жительницы Самары 1981 года рождения по факту нанесения ею побоев женщине 1984 года рождения проверка продолжается.

Кроме того, по факту обоюдных оскорблений женщинами 1981 и 1984 годов рождения, зарегистрирован материал, который будет направлен в прокуратуру Красноглинского района  для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции.

Сотрудниками полиции установлен еще один участник конфликта. Рассмотрев материалы, собранные полицейскими, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ, суд постановил назначить ему административный штраф  и выдворить мужчину 1990 года рождения  из Российской Федерации.

 

Фото:   скриншот видео

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