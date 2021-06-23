Полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе, осудили на сроки от 5,5 до семи лет колонии

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Верховный суд Башкирии после отмены приговора суда первой инстанции приговорил экс-полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева к семи годам каждого, Павла Яромчука - к 5,5 года лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно Матвееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. <…> Окончательно Галиеву назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Окончательно Яромчуку назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - зачитал решение судья.

Наказание Яромчуку смягчили из-за беременности супруги. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 3 млн рублей с обвиняемых. Фигурантов дела взяли под стражу в зале суда, после чего Матвеев заявил журналистам, что их осудили бездоказательно.

В ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигурантов дела уволили из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Фото: Ильфат Кинзябаев/ТАСС