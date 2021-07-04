Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе поставил мировой рекорд

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Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран стал мировым рекордом, заявил главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко, передает РИА Новости.

В Уфе с 3 по 10 июля проходит шестая Всемирная фольклориада, власти подчеркивали, что на ней соблюдаются все санитарные нормы из-за коронавируса.

В воскресенье в Уфе прошёл костюмированный парад участников фестиваля, которые устроили масштабный хоровод в формате "круг в круге".

"Хоровод участников VI Всемирной фольклориады официально стал мировым рекордом", - объявил со сцены главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.

По его словам, в хороводе дружбы участвовали представители 57 стран, более 2700 человек 71 национальности.

Фото : Официальный сайт Всемирной фольклориады