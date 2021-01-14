Полицейские пресекли незаконное проведение азартных игр в одном из домов Самары

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Сотрудники подразделения ОЭБ и ПК ГУ МВД СО получили оперативную информацию о том, что в нежилом помещении одного из домов на улице Фрунзе в Самарео осуществляется незаконная игорная деятельность.

Полицейские при силовой поддержке бойцов "СОБР" Управления Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что по данному адресу действительно располагается игровой клуб.

В помещении находились двое игроков. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый администратор клуба - ранее не судимая девушка (1998г.р.). Именной ей, в процессе проверочной закупки, были переданы деньги для зачисления на депозит азартной игры.

Из помещения полицейские изъяли 7 мониторов, 7 системных блоков, 7 игровых автоматов (гаминаторов), а также денежные средства в сумме около 10 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области