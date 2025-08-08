Полицейские региона вернули пенсионерке порядка 400 тысяч рублей, похищенных мошенниками

100

Оперуполномоченные проверили информацию от неравнодушного местного жителя и задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Сотрудникам Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД СО поступила информация, о возможной причастности 19-летнего уроженца Ульяновской области к мошенническим действиям в отношении пожилых жителей региона.

Оперуполномоченные с целью проверки полученной информации провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В конце июля молодой человек на такси приехал из Сызрани в Чапаевск, где в подъезде многоквартирного дома пожилая женщина передала ему пакет.

Оперуполномоченные задержали ранее не судимого студента одного из региональных колледжей в момент попытки скрыться с места происшествия. При досмотре полицейские обнаружили и изъяли из пакета задержанного порядка 400 тысяч рублей. Молодой человек пояснил, что деньги предназначались для передачи анонимному «работодателю» из сети Интернет, на которого он работает.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области установили личность потерпевшей 78-летней жительницы Чапаевска, которая введенная в заблуждение передала деньги курьеру для «декларирования».

Полицейские вернули деньги потерпевшей. Пожилая женщина поблагодарила полицейских за оперативную и слаженную работу и пожелала успехов в дальнейшей службе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников совершенного хищения, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Санкция инкриминируемой фигуранту статьи включает в себя наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.