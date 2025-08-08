Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
Действия граждан пресечены, в настоящий момент движение восстановлено.
Свадебный кортеж перекрыл дорогу в Самаре
Оперуполномоченные проверили информацию от неравнодушного местного жителя и задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
Полицейские региона вернули пенсионерке порядка 400 тысяч рублей, похищенных мошенниками
В личном кабинете клиенты Билайна, использующих фемтосоты, могут увидеть статус и статистику работы оборудования.
Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами
Будьте внимательны и осторожны!
С 9 по 12 августа в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские региона вернули пенсионерке порядка 400 тысяч рублей, похищенных мошенниками

8 августа 2025 14:44
100
Оперуполномоченные проверили информацию от неравнодушного местного жителя и задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Оперуполномоченные проверили информацию от неравнодушного местного жителя и задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Сотрудникам Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД СО поступила информация, о возможной причастности 19-летнего уроженца Ульяновской области к мошенническим действиям в отношении пожилых жителей региона.

Оперуполномоченные с целью проверки полученной информации провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В конце июля молодой человек на такси приехал из Сызрани в Чапаевск, где в подъезде многоквартирного дома пожилая женщина передала ему пакет.

Оперуполномоченные задержали ранее не судимого студента одного из региональных колледжей в момент попытки скрыться с места происшествия. При досмотре полицейские обнаружили и изъяли из пакета задержанного порядка 400 тысяч рублей. Молодой человек пояснил, что деньги предназначались для передачи анонимному «работодателю» из сети Интернет, на которого он работает.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области установили личность потерпевшей 78-летней жительницы Чапаевска, которая введенная в заблуждение передала деньги курьеру для «декларирования».

Полицейские вернули деньги потерпевшей. Пожилая женщина поблагодарила полицейских за оперативную и слаженную работу и пожелала успехов в дальнейшей службе. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников совершенного хищения, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Санкция инкриминируемой фигуранту статьи включает в себя наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
07 августа 2025, 17:10
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Закон
363
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
07 августа 2025, 15:11
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим. Закон
410
Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.
07 августа 2025, 14:46
Ранее судимая за аналогичное преступление  тольяттинка вновь незаконно поставила на миграционный учет 5 иностранцев
Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей. Закон
513
В центре внимания
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
123
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
237
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
340
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
291
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
375
Весь список