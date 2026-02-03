Две команды из Самарской области сыграют в главных лигах МС КВН

В Сочи завершился ежегодный, 37-й Международный фестиваль команд КВН «КИВИН - 2026», который проходил с 15 по 28 января. В этом году фестиваль проходит в рамках 65-го, юбилейного сезона КВН и объединяет команды со всей страны и стран ближнего зарубежья.

Фестиваль традиционно открывает новый сезон игры и является ключевой площадкой для отбора команд в лиги Международного союза КВН. По итогам фестиваля КВНщики определяют свои планы на грядущий игровой сезон.

Креативные продюсеры фестиваля отсмотрели 615 команд из России, Республик Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Абхазия. Самарскую область на фестивале представляют 15 команд-участников лиг Движения «Самарский КВН», представляющих различные организации региона и включает как опытные коллективы, так и дебютантов. Кроме того, в фестивале принимает участие 10 команд из других городов, которые весь год совершенствовались в юморе вместе с редакторским и административным штабом Центральной лиги «Самара».

По итогам фестиваля 7 команд региона получили «Повышенный рейтинг», позволяющий коллективам играть в Центральных лигах по всей стране: Сборная факультетов (СамГТУ), XXL и Диво (СГСПУ), На крыло (ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Сызрань), Шишка (Самара-Тольятти), Второе дыхание и Ультиматум (Самара).

По решению редакторов Международного союза КВН Сборная Самарского Политеха (СамГТУ) проведут сезон 2026 в Премьер лиге МС КВН в Перми, а ITигры (ПГУТИ) в телевизионной Первой лиге МС КВН в Тамбове.

Кроме развития молодёжи региона Движение «Самарский КВН» повышает туристическую привлекательность Самарской области и способствует развитию кросс-регионального взаимодействия, организуя игры Центральной лиги «Самара» при поддержке Правительства региона и Администрации г.о. Самара, в которой весь 2025 год совершенствовали свои таланты коллективы из 11 регионов страны. 10 команд выступили на фестивале, 4 из которых получили «повышенный рейтинг», а еще две приглашены в одни из главных лиг клуба: «Уфа» сыграет в Первой лиге, а «Не беспокоить» из Химок прошли напрямую в Высшую лигу КВН, минуя этапы лиг статусом выше, что является первым в истории Центральной лиги «Самара» и редким случаем в лигах МС КВН и доказывает результативность работы лиги в Самаре.

В рамках фестиваля руководством ТТО «АМиК» и лично Генеральным директором Александром Масляковым были отмечены лиги за организацию качественной и эффективной работы в 2025 году. Из 80 лиг Международного союза КВН – 5 были награждены благодарственном письмом, одна из них Центральная лига «Самара».

«КВН — это не только сцена и юмор, это среда, где ребята учатся работать в команде, брать ответственность и проявлять себя. Я искренне рад и горд результатами каждого коллектива, который представил Самарскую область, Центральную лигу «Самара» и Официальную лигу «Тольятти» на фестивале, и верю, что этот сезон станет для каждого новым шагом вперёд» – отмечает руководитель Движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

Кроме конкурсной части на фестивале проходили мастер-классы, тренинги, спортивные соревнования и образовательный форум «КВН – Школа лидеров» , с участием представителей Администрации Президента и Министерства науки и высшего образования РФ. А команда КВН «На крыло», студенты ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» по своей инициативе провели Уроки мужества в школах города Сочи, рассказав о профессии военного.

Организатором игр КВН в регионе выступает Движение «Самарский КВН» при поддержке Правительства Самарской области, Министерства молодёжной политики Самарской области.

Следить за множеством событий Движения «Самарский КВН» и бронировать бесплатные билеты на игры можно на сайте kvnsamara.ru

Фото: Самарский КВН